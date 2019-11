Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Spendensammler unterschlägt Wechselgeld

Hildesheim (ots)

Elze:Am Freitag,den 15.11.2019, gg. 10:00 Uhr, fragt eine männliche Person auf dem Parkplatz in Elze, Schmiedetorstraße, bei einem Einkaufsmarkt, nach Spenden für Taubstumme.Der Spendensammler selbst soll mit Zeichen- und Gebärdensprache kommuniziert haben. Er habe eine Liste mit Unterschriften gehabt, wo man einen Betrag eintragen und dann unterschreiben konnte. Die Geschädigte gibt an, dass sie einen Betrag von 10 EUR habe habe spenden wollen und auf der Liste unterschrieb. Sie habe die 10,-- Euro nicht passend gehabt und einen 50 EUR-Schein dem Sammler gegeben, woraufhin sie allerdings nur 25EUR zurück bekam. Sie gab dem Mann zu verstehen, dass sie noch weitere 15 EUR von ihm bekomme. Dieser gab dann per Zeichensprache zu verstehen, dass er auch erst wechseln müsse. Der Mann habe sich dann zu anderen Passanten begeben, um Unterschriften zu sammeln. Die Geschädigte beobachtet ihn dabei, bis auf einen kurzen Augenblick, der dem Sammler reichte, um sich fußläufig zu entfernen. Er sei über die Schmiedetorstraße in Richtung Stettiner Straße gelaufen, wo er sich schließlich in einen dunklen Pkw Limosine gesetzt habe und floh. Der Sammler wird beschrieben als männlich, recht groß,schwarzer Vollbart, südländisches Aussehen,dunkle Kleidung: Mütze, Jacke, engsitzende Hose. Zum PKW können keine näheren Angaben gemacht werden. Eine sofortige Fahndung verlief negativ. Die Polizei Elze bittet um Hinweise unter der Tel.-Nr: 05068/90303.

