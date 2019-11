Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: versuchter Einbruch in Bäckereifiliale in Eime

Hildesheim (ots)

Elze: Bisher unbekannte Täter haben versucht in eine Bäckereifiliale in Eime i.d.Zeit von Freitag, 15.11.2019, 19:00 Uhr, auf Samstag, 16.11.2019, 06:30 Uhr, einzubrechen. Die elektronische Hauspteingangstür wurde versucht aufzuhebeln, was misslang. Es entstand Sachschaden. Täterhinweise erbittet die Polizei Elze unter der Tel.-Nr: 05068/9303-0 oder die Polizei Gronau unter der Tel.-Nr: 05182/909220.

