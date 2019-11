Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Pkw in Vollbrand - kurzfristige Sperrung der A 7 Fahrtrichtung Kassel

Hildesheim (ots)

Am 17.11.2019, gegen 23.48 Uhr, meldete ein 21-jähriger Hildesheimer, dass sein Pkw aus dem Motorraum qualmt und er jetzt auf der BAB 7, zwischen der AS Laatzen und der AS Hildesheim-Drispenstedt in Fahrtrichtung Kassel auf dem Standstreifen stehen würde. Kurze Zeit später teilte er mit, dass der Pkw nun brenne. Die hinzugerufene Autobahnpolizei Hildesheim sperrte die Fahrbahn in Richtung Kassel für die Dauer der Löscharbeiten durch die FF Hotteln bis ca. 00.36 Uhr. Danach lief der Verkehr zunächst einspurig weiter. Die AM Hildesheim übernahm die weitere Absicherung, reinigte die Fahrbahn und sperrte den Hauptfahrstreifen bis 01.30 Uhr. Der Sachschaden wird auf 10.000,- EUR geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Autobahnpolizei



Telefon: 05121/939-225

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell