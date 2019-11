Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an einem Pkw

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Nordstemmen (Sti). In dem Zeitraum vom 11.11.2019 bis zum 16.11.2019 kam es in der Adenoyser Straße in Adensen zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte den Heckscheibenwischer eines geparkten VW Caddy. Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt die Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-115, entgegen.

