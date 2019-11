Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung durch Graffiti in Algermissen

Hildesheim (ots)

Algermissen/Alpepark (al) Am Freitagabend, 15.11.19, ist vermutlich im Rahmen eines Geburtstagstreffens unter Jugendlichen am Freizeitpark An der Alpe die dort im Neubau befindliche Hütte durch Farbschmierereien beschädigt worden. Wer sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Tat geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Sarstedt unter 05066-9850.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Sarstedt



Telefon: 05066 / 985-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell