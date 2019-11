Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Bad Salzdetfurth - Zeugenaufruf!

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth (ste) - Am 15.11.2019, im Zeitraum von 19:00 bis 20:30 Uhr, ist es in der Straße ,,St. Georgs-Platz'' in 31162 Bad Salzdetfurth auf Höhe der Hausnummer 3 zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen.

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigt womöglich beim Vorbeifahren den am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellten Pkw. Der geparkte Opel Astra weist Beschädigungen am linken Außenspiegel auf. Der Gesamtschaden wird auf circa 300EUR geschätzt.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bitte beim Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/9010 zu melden.

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth



Telefon: 05063 / 901-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

