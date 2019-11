Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Pkw-Diebstahl in Banteln -Zeugenaufruf-

Hildesheim (ots)

Am 14.11.2019 entwendeten bislang unbekannte Täter im Tatzeitraum von 04.50 Uhr bis 16.10 Uhr in Banteln einen blauen VW Tiguan, Baujahr 2015, der auf dem westlichen Parkplatz am Bahnhof abgestellt war. Zeugen, denen im genannten Zeitraum im Bereich des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizei Elze (Tel. 05068/93030) in Verbindung zu setzen.

