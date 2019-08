Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Zum Flothfeld/ Firmenwagen aufgebrochen

Coesfeld (ots)

Den auf der Straße Zumn Flothfeld in Nordkirchen geparkten Wagen eines Servicetechnikers einer Firma aus Telgte brachen Unbekannte in der Zeit von Dienstag (13.08.), 23 Uhr bis Mittwochmorgen, 06.30 Uhr auf. Aus dem Golf stahlen sie Werkzeugmaschinen und einen Laptop. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter der Rufnummer 0 25 91/ 79 30 entgegen.

