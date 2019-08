Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Borkener Straße, Südring/ Brand eines Carports und Fehlermeldung eines Rauchmelders

Coesfeld (ots)

Am Mittwoch (14.08.) brannte gegen zwei Uhr in Coesfeld auf der Borkener Straße in Höhe der Reiningstraße ein in massiver Bauweise errichtetes Carport. Nachbarn hatten die Feuerwehr alarmiert. Diese konnte ein Übergreifen des Brandes auf das Wohnhaus verhindern. Es kam jedoch durch die Brandhitze zum Zerbersten einzelner Fensterscheiben. Als Fehlermeldung eines Rauchmelders in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Südring in Coesfeld erwies sich ein weiterer Einsatz um 02.15 Uhr. Insgesamt prüft die Polizei derzeit den Zusammenhang zwischen 11 Branddelikten seit dem 07. August 2019 in Coesfeld. Vornehmlich waren Mülltonnen und Altkleidercontainer in der Nachtzeit in Brand geraten. Betroffen war jedoch auch die "Tauschhütte" der Caritas und hier erstmals ein an ein Wohnhaus angebautes Carport. Hinweise zu den einzelnen Brandfällen nimmt die Polizei in Coesfeld unter der Rufnummer 0 25 41/ 1 40 entgegen. Verdächtige Personen, insbesondere zur Nachtzeit, sollten der Polizei über den Notruf gemeldet werden.

