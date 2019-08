Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Buldern, Limbergen

Hunde verschrecken Einbrecher

Coesfeld (ots)

Vermutlich von belllenden Hunden verschreckt wurden Einbrecher in der Nacht von Montag auf Dienstag. Gegen 01.00 Uhr wachte der Bewohner eines Hauses vom Hundegebell auf. Am folgenden Morgen stellte er an seiner Eingangstür mehrere Hebelspuren fest. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

