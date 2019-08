Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Osterwick, Droste-Hülshoff-Weg, Fabianus-Kirchplatz/ Einbrüche und Vandalismus in Sekundarschule und Vereinsheim

Coesfeld (ots)

Mehrere Gebäude der Sekundarschule und ein Nahe gelegenes Vereinsheim suchten Vandalen in der vergangenen Nacht (12./13.08.)in Osterwick auf. Sie hebelten Fenster auf und schlugen oder traten in der Sekundarschule Innentüren und Glastüren ein. In der Mensa entleerten sie einen Feuerlöscher. Aus dem Vereinsheim am Fabianus-Kirchplatz stahlen sie Getränke. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter der Rufnummer 0 25 41/ 1 40 entgegen.

Polizei Coesfeld

