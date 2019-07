Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Unfallflucht

Unbekannter Fahrer beschädigt Metallzaun

Klein-Netterden (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, 01:00 Uhr, und Freitag (05. Juli 2019), 09:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrer den Metallzaun an der Einfahrt zu einem Wasserverteilbauwerk an der Netterdensche[n] Straße. Bei dem Fahrzeug des Verursachers könnte es sich um einen LKW gehandelt haben. Er entfernte sich jedoch, ohne Angaben zu seiner Person zu machen. Hinweise bitte an die Polizei Emmerich unter 02888 7830. (cs)

