Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rheurdt-Schaephuysen - Unbekannte beschädigen Zigarettenautomat

Rheurdt-Schaephuysen (ots)

Unbekannte Täter machten sich am frühen Mittwochmorgen (10. Juli 2019) gegen 03:30 Uhr an einem Zigarettenautomaten zu schaffen, der an der Hauswand einer Gaststätte an der Hauptstraße hängt. Die Täter beschädigten den elektronischen Geldschlitz des Gerätes. Ob es ihnen gelang, Geld zu entnehmen, konnte bislang nicht geklärt werden. Eine Anwohnerin hörte zum genannten Zeitpunkt laute Geräusche. Als sie aus dem Fenster schaute, habe sie jedoch niemanden mehr gesehen. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831-1250. (cs)

