Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Stangen Zigaretten und Registrierkasse gestohlen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am gestrigen Abend, 13.11.2019, entwendeten unbekannte Täter aus einem Lotto- Geschäft in der Straße Cheruskerring in Hildesheim Zigarettenstangen sowie eine Registrierkasse.

Nach bisherigen Erkenntnissen verließ eine Angestellte gegen 20:15 Uhr das Geschäft in einem Einkaufskomplex und hing ein Kunststoffnetz zur Sicherung der Ware vor den Verkaufsraum. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Einkaufsmarkt, welcher ebenfalls in dem Gebäude ansässig ist, noch bis 22:00 Uhr geöffnet. Zwischen 20:15 Uhr und 22:00 Uhr schlitzte ein unbekannter Täter das Vorhängenetz auf, stieg in den Laden ein und entwendete mehrere Stangen Zigaretten und eine Registrierkasse.

Zeugen, die verdächtige Personen im oben genannten Zeitraum beobachtet haben, mögen sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 056121-939-115 melden.

Polizeiinspektion Hildesheim

