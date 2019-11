Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizei warnt vor eventuell neuer Betrugsmasche

Hildesheim (ots)

ALFELD - (jpm)Am Vormittag des 11.11.2019 erhielten zwei Bürgerinnen aus Alfeld Anrufe eines angeblichen Mitarbeiters aus der Rechtsabteilung eines Geldinstitutes.

In beiden Fällen wurden die Angerufenen befragt, ob Überweisungen in Höhe eines mittleren, vierstelligen Betrages von ihrem Konto auf ein Konto in Rumänien ihre Richtigkeit hätten. Zum Abgleich wurden die Kontonummern der Frauen erfragt.

Die Angerufenen, beide Kundinnen anderer Geldinstitute, reagierten richtig. Sie gaben ihre Kontonummern nicht preis und beendeten das Gespräch.

