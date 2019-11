Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Mit 2,0 Promille auf dem E-Scooter unterwegs

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth (ste) - Am 11.11.2019, um 21:55 Uhr, kommt einer Funkstreifenwagenbesatzung des PK Bad Salzdetfurth zwischen den Ortschaften Bad Salzdetfurth und Bodenburg ein E-Scooter entgegen. Da dieser in Schlangenlinien auf dem Geh-, bzw. Radweg fährt, entschließen sich die Beamten den Rollerfahrer zu kontrollieren. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigt den Verdacht und ergibt einen Wert von 2,00 Promille. Außerdem kann der 27-Jährige Fahrzeugführer keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Ein nötiges Versicherungskennzeichen / -aufkleber kann an dem Roller nicht vorgefunden werden. Dem Beschuldigten wurde in der PI Hildesheim durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Der E-Scooter wurde zudem beschlagnahmt. Ihm drohen nun Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth



Telefon: 05063 / 901-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell