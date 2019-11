Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Elze

Hildesheim (ots)

(koe) Am 11.11.2019 gegen 07:30 Uhr ereignete sich in Höhe der Ausfahrt des REWE-Markt-Parkplatzes in Elze ein Verkehrsunfall. Beim Herunterfahren von dem REWE-Parkplatz touchierte der Fahrzeugführer eines blauen Pritschenwagens vermutlich mit der hinteren linken Ecke einen auf der Schmiedetorstraße fahrenden Transporter. Dabei wurde der linke Außenspiegel des Transporters beschädigt. Der Fahrzeugführer des Pritschenwagens entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen zu dem Unfallgeschehen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05068-93030 mit der Polizei in Elze in Verbindung zu setzen.

