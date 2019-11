Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Hildesheim (ots)

Algermissen (jb) Am Samstag, gg. 16.00 Uhr, kam es an der Einmündung Hildesheimer Straße/ Dr.-Heinrich-Krone-Straße zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Ermittlungen wollte ein 22-jähriger Algermissener mit seinem Skoda nach links in die Dr.-Heinrich-Krone-Str. einbiegen. Der dahinterfahrende 21-jährige Wolsburger in seinem VW erkannte dies und bremste ab. Dies sieht der hinter ihm fahrende 21-jährige Sarstedter mit seinem Audi zu spät, kann nicht mehr vollständig abbremsen und fährt auf den vor ihm fahrenden VW auf. Der VW wird dadurch noch auf den abbiegenden Skoda aufgeschoben. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro. Die 22-jährige Beifahrerin im VW wurde leicht verletzt und wurde vor Ort durch einen Rettungswagen versorgt. Der Skoda war nicht mehr fahrtauglich. Da aus diesem auch Betriebsstoffe austraten, wurde die Freiwillige Feuerwehr Algermissen alarmiert.

