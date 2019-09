Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Schwerverletzte Hündin in Bookholzberg aufgefunden +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Wie bereits in den Medien berichtet, wurde am 05. September 2019, eine schwerverletzte und verwahrloste Hündin in einer Tierarztpraxis in Delmenhorst abgegeben, welche zuvor im Bereich der Bundesstraße 212 offensichtlich ausgesetzt worden war.

Nach Bekanntwerden des Sachverhaltes hat die Polizei unverzüglich Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei ausdrücklich darum, Hinweise zur Herkunft der Hündin sowie Hinweise auf Personen, die mit dem Sachverhalt in Verbindung stehen könnten, der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/15590 mitzuteilen (1063906).

