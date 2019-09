Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: 82-Jährige nach Verkehrsunfall in Altdorf verstorben; Unfallflucht zwischen Herrenberg und Hildrizhausen; Verkehrsunfall auf der BAB 81 - Gemarkung Rottenburg

Ludwigsburg (ots)

Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Altdorf: 82-Jährige nach Verkehrsunfall verstorben

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am vergangenen Freitag gegen 17.25 Uhr in der Bachstraße in Altdorf ereignete, ist am Samstagvormittag eine 82-jährige Frau an den Unfallfolgen im Krankenhaus verstorben. Zum Unfallzeitpunkt war die 82-Jährige mit einem Rollator im Bereich einer Metzgerei auf dem Gehweg unterwegs. Zeitgleich wollte dort eine 59 Jahre alte Opel-Lenkerin von einem Parkplatz rückwärts ausparken. Beim Ausparken übersah sie vermutlich die Fußgängerin und stieß mit ihr zusammen. Die Kollision bemerkte die Opel-Lenkerin mutmaßlich nicht. Sie setzte ihr Ausparkmanöver fort und überfuhr die am Boden liegende Fußgängerin. Die 82 erlitt hierbei schwerste Verletzungen und wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme stellten hinzugerufene Polizeibeamte bei der 59-Jährigen Alkoholgeruch fest. Nach einem Atemalkoholtest musste sie sich einer Blutentnahme unterziehen und ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.

Herrenberg: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Nach einer Unfallflucht, die am Sonntagabend auf der L 1184 begangen wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Gegen 19.15 Uhr war ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker auf der Landesstraße von Herrenberg kommend in Richtung Hildrizhausen unterwegs. In einer Kurve geriet der Unbekannte mutmaßlich auf die Gegenfahrbahn. Hierdurch musste ein entgegenkommender 21 Jahre alter Mazda-Lenker abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der 21-Jährige kam hierbei mit seinem Wagen ins Schleudern und touchierte die Schutzplanke. An seinem Fahrzeug entstand dadurch ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Momentan ist lediglich bekannt, dass der Unbekannte mit einem Pkw unterwegs war und unbeirrt weiter in Richtung Hildrizhausen fuhr. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte beim Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0.

BAB 81 / Rottenburg: Gesundheitliche Probleme führen zu Verkehrsunfall

Ein Sachschaden von etwa 23.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Sonntag gegen 13.50 Uhr auf der BAB 81 zwischen den Anschlussstellen Rottenburg und Herrenberg ereignete. Möglicherweise aufgrund eines plötzlich aufgetretenen Gesundheitsproblems verlor ein 81-Jähriger, der von Singen in Richtung Stuttgart fuhr, auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen BMW. Im weiteren Verlauf stieß er mit einer 34-jährigen BMW-Lenkerin und mit einem 59 Jahre alten Mercedes-Lenker zusammen, die auf dem rechten Fahrstreifen der zweispurigen Autobahn unterwegs waren. Anschließend fuhr er weiter und prallte links noch gegen die Schutzplanken. Nach dem Unfall brachte ein Rettungsdienst den 81-Jährigen in ein Krankenhaus. Glücklicherweise wurde durch den Unfall nach bisherigen Erkenntnissen niemand verletzt. Zwei der drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war der linke Fahrstreifen bis etwa 15.45 Uhr gesperrt.

