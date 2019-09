Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB81/Gem. Nufringen: Illegales Kraftfahrzeugrennen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagabend gegen 17:00 Uhr beobachtete ein Verkehrsteilnehmer auf der BAB 81 zwischen den Anschlussstellen Gärtringen und Herrenberg in Fahrtrichtung Singen, wie ein roter, auffälliger Mercedes und ein schwarzer Porsche mit hoher Geschwindigkeit und unter Benutzung des Standstreifens mutmaßlich ein Rennen fuhren. Ob es hierbei zu gefährlichen Situationen zwischen den anwesenden Verkehrsteilnehmern kam, ist bislang nicht bekannt. Personen, die behindert oder gefährdet wurden sowie Zeugen, welche die Fahrweise ebenfalls beobachtet haben und Hinweise zu dem Vorfall oder den beteiligten Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg unter Tel.: 0711/6869-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell