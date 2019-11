Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld Einbruch in Gaststätte

Hildesheim (ots)

Alfeld/Duingen Im Tatzeitraum zwischen Donnerstag, dem 07.11.2019 und Freitag, dem 08.11.2019, drangen bislang unbekannte Täter in die Räumlichkeiten einer Gaststätte in Duingen, in der Eckhardtstraße ein. Nachdem sich die ungebetenen Gäste gewaltsam Zutritt verschafft hatten, wurden im Tresenbereich mehrere Schubladen durchsucht. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen eine Box mit Süßigkeiten. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Zeugen, die im Zusammenbruch mit dem Einbruch verdächtige Beobachtugen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Alfeld, Tel. 05181/91160 zu melden./tsc

