Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht- Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Elze ( fri ): Am Freitag, 08.11.2019 verliert ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer gegen 17:00 Uhr aufgrund mangelnder Ladungssicherung diverse Pappkartons und Plastikverpackungen auf der B3 in Höhe der Abbiegung Elze Nord in Fahrtrichtung Hannover. Eine unmittelbar dahinter fahrende 19-jährige aus Hannover bemerkt den auf der Fahrbahn befindlichen Müll zu spät überfährt diesen mit ihrem VW Up!. Durch die Kollision mit dem Unrat wird der PKW der 19 jährigen beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 100EUR.

Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Elze, tel. 05068/93030 in Verbindung zu setzen.

