Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl eines Motorrollers

Geilenkirchen-Teveren (ots)

Einen roten Motorroller der Marke Vespa stahlen unbekannte Täter in der Nacht zum 14. Oktober (Montag). Der Fahrer hatte sein Zweirad gegen 18 Uhr (13. Oktober) vor einem Haus an der Straße Waidmühle abgestellt und den Diebstahl am nächsten Morgen gegen 8.15 Uhr bemerkt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell