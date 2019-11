Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: 3 Autos beschädigt

Hildesheim (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in Sarstedt 3 Fahrzeuge durch Vandalismus beschädigt. Das erste Fahrzeug stand an der Voss-Str., in unmittelbarer Nähe zur Einmündung Giesener Str.. Bei dem dort geparkten Ford wurde ein Scheibenwischer abgerissen. Hierdurch entstanden auch Kratzer in der Motorhaube und Kotflügel. Der zweite Pkw, ein BMW, stand ebenfalls in der Voss-Str., Höhe Triftstraße geparkt. Hier wird der linke Außenspiegel durch Gewalteinfluss beschädigt. Das dritte Fahrzeug war in der Giftener Str. in Giften abgestellt. An diesem Mondeo wurde der rechte Außenspiegel beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf 700EUR geschätzt. Es ist zu vermuten, dass es sich um denselben Täter oder Tätergruppe handelt. Zeugen, die in der besagten Nacht auffällige Personen beobachtet haben, werden gebeten, die Polizei Sarstedt unter 05066/9850 zu kontaktieren.

