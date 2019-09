Polizeidirektion Hannover

POL-H: Bundesautobahn (BAB) 2: Unbekannte leiten Gas in Fahrerkabine und entwenden Treibstoff - Die Polizei sucht Zeugen

Hannover (ots)

Bislang unbekannte Täter haben Sonntagvormittag, 29.09.2019, auf dem Parkplatz Papenbrink (Landkreis Schaumburg) Gas in die Kabine eines Lkw geleitet und 1.000 Liter Diesel aus dem Tank abgepumpt. Der 52 Jahre alte Fahrer ist dabei schwer verletzt worden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte der 52-Jährige am Freitagabend mit seinem Sattelzug den Parkplatz in Fahrtrichtung Berlin angesteuert, um eine Ruhepause einzulegen. Sonntagvormittag, gegen 10:30 Uhr, wurde er durch Rütteln an der Tür seines Volvo-Lkw geweckt. Zeitgleich nahm er Gasgeruch in der Fahrerkabine wahr und ihm wurde übel. Ein Rettungswagen transportiert ihn zur stationären Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die unbekannten Täter Gas in die Fahrerkabine eingeleitet hatten. Im Anschluss entwendeten sie etwa 1.000 Liter Diesel aus dem Tank des Volvos. Dabei entstand ein Schaden von etwa 2.000 Euro.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen an der BAB 2 gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0511 109-8930 bei der Autobahnpolizei Hannover zu melden. /now, ahm

