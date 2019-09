Polizeidirektion Hannover

POL-H: Polizeikommissariat (PK) Südstadt unter neuer Leitung

Hannover (ots)

Führungswechsel im PK Südstadt: Polizeioberrat Frank Kettelmann ist heute (27.09.2019) von Polizeivizepräsident Jörg Müller in den Ruhestand verabschiedet worden. Künftig wird die Dienststelle von Polizeioberrat Markus Kiel geleitet.

"Mit Ihnen verliert die Polizeidirektion Hannover einen engagierten Kollegen mit einer vorbildlichen Dienstauffassung", sprach Polizeivizepräsident Müller Frank Kettelmann seine Wertschätzung aus.

Der scheidende Kommissariatsleiter trat am 04.10.1976 seinen Dienst bei der Polizei Niedersachsen an. Nachdem er zunächst im mittleren Dienst Hundertschaftsbeamter in der Bereitschaftspolizei war, folgten im Anschluss der Aufstieg in den gehobenen Dienst und unterschiedliche Verwendungen in Polizeidienststellen in der damaligen Bezirksregierung Hannover. Nach dem erfolgreich abgeschlossenen Studium stieg Frank Kettelmann 1996 in den höheren Dienst der Polizei auf. Fortan versah er seinen Dienst im niedersächsischen Innenministerium, ehe ihm im Jahr 2002 die Leitung des damaligen Polizeikommissariats Garbsen übertragen wurde. Seit dem 01.12.2004 war Polizeioberrat Kettelmann in der Polizeidirektion Hannover Leiter des Polizeikommissariats Südstadt und hatte damit fast 15 Jahre die Funktion inne, aus der Polizeivizepräsident Müller ihn heute in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedete.

Sein Nachfolger ist kein Unbekannter: Markus Kiel blickt bereits auf 27 Jahre Erfahrung im Polizeidienst in unterschiedlichen Verwendungen zurück. Zuletzt war er bereits kommissarisch Leiter der Polizeiinspektion West. "Sie übernehmen jetzt die Verantwortung für mehr als 100 Mitarbeitende und rund 77.500 Bürgerinnen und Bürger", stimmte Müller den neuen Leiter des PK Südstadt auf seine Tätigkeit ein und überreichte ihm seine Ernennungsurkunde. "Für diese anspruchsvolle Aufgabe wünsche ich Ihnen Kraft, Ausdauer und Geschick, sowie ein Quäntchen Glück." / kw, schie

