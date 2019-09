Polizeidirektion Hannover

POL-H: Unfall in Bemerode: Wer hatte Grün?

Hannover (ots)

Zwei Autos sind am Mittwoch, 25.09.2019, gegen 14:40 Uhr, auf der Kreuzung Wülfeler Straße/Emslandstraße kollidiert. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zur Ampelsituation geben können.

Der Verkehrsunfalldienst Hannover war gestern zur Kollision eines Dacia Duster und eines VW Golf auf der Kreuzung Wülfeler Straße/Emslandstraße/Laatzener Straße gerufen worden. Den Angaben der Unfallbeteiligten zufolge war eine 31-Jährige mit ihrem VW auf der Wülfeler Straße in Richtung stadteinwärts unterwegs. Beim Überqueren der Kreuzung kollidierte sie mit dem Dacia eines 83-Jährigen, der auf der Emslandstraße in Richtung Laatzener Straße unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß der Fahrzeuge wurden beide Fahrer leicht verletzt. Ein fünfjähriges Kind im VW Golf wurde ebenfalls leicht verletzt. Alarmierte Rettungswagen versorgten die Verletzten vor Ort und brachten sie in Krankenhäuser.

An den Autos entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen, die Hinweise zur Ampelsituation an der Kreuzung geben können. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 0511 109-1888 beim Verkehrsunfalldienst Hannover. /has, now

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Hannover

Pressestelle

Philipp Hasse

Telefon: 0511 109-1042

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell