POL-H: Landesstraße (L) 385: Pkw kollidiert mit Streifenwagen - drei Verletzte

Hannover (ots)

Am Mittwochnachmittag, 25.09.2019, gegen 16:50 Uhr, ist ein Skoda Yeti auf der L 385 (Gemarkung Lehrte) mit einem Streifenwagen des Polizeikommissariats Lehrte zusammengestoßen. Drei Personen sind dabei zum Teil schwer verletzt worden.

Den ersten Ermittlungen des Verkehrsunfalldienstes Hannover zufolge war das Streifenteam (35-Jähriger und 43-Jährige) mit ihrem VW Passat auf der L 385 (Ahltener Straße), von Lehrte kommend, in Richtung Bundesstraße 65 unterwegs. Die Beamten waren zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Bundesautobahn 7 an der Anschlussstelle Hannover-Anderten gerufen worden und hatten dafür ihr Einsatzhorn sowie Blaulicht eingeschaltet. An der Einmündung L 385/Kreisstraße 122 fuhr plötzlich eine 52-Jährige mit ihrem Skoda auf die Fahrbahn, um in Richtung Lehrte abzubiegen. Die Fahrerin des Streifenwagens konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, sodass beide Pkw kollidierten. Noch auf der Fahrbahn kam das Einsatzfahrzeug zum Stehen. Der Yeti kam auf einem Radweg/Grünstreifen in Endposition.

Bei dem Unfall wurde die Skoda-Fahrerin schwer verletzt. Die Beamtin erlitt ebenfalls schwere Verletzungen, ihr Kollege wurde leicht verletzt. Alle Verletzten kamen mit Rettungswagen in Krankenhäuser. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die L 385 im Bereich der Unfallstelle voll gesperrt. Nach Schätzungen des Verkehrsunfalldienstes Hannover beläuft sich der Gesamtschaden auf rund 40.000 Euro.

Die Ermittler suchen nach Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können. Sie werden gebeten, Kontakt zum Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Rufnummer 0511 109-1888 aufzunehmen. /has

