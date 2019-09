Polizeidirektion Hannover

POL-H: Lehrte: Kripo ermittelt nach Wohnungsbrand wegen fahrlässiger Brandstiftung

Hannover (ots)

In der Nacht zu heute (24.09.2019) ist in einem Mehrfamilienhaus am Dürerring ein Feuer ausgebrochen. Dabei hat ein 25-jähriger Wohnungsmieter eine Rauchgasintoxikation erlitten.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte sich der Mieter kurz nach Mitternacht Essen zubereitet und dazu Öl in einem Topf erhitzt. Anschließend verließ er die Küche der Wohnung im zweiten Obergeschoss für einige Minuten. Bei seiner Rückkehr schlugen Flammen aus dem Topf und das Feuer hatte bereits auf die Dunstabzugshaube übergegriffen. Nachdem er den brennenden Topf auf den Balkon geworfen hatte, brachte er sich in Sicherheit und warnte die Bewohner.

Beim Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte drang dichter Rauch aus der Wohnung des 25-Jährigen. Fünf Bewohner mussten von der Feuerwehr gerettet werden, die restlichen Bewohner hatten sich bereits vor dem Gebäude eingefunden. Rettungswagen brachten den jungen Mann mit einer Rauchgasintoxikation sowie eine schwangere Mieterin vorsorglich in eine Klinik.

Nun ermittelt die Polizei gegen den Mieter wegen fahrlässiger Brandstiftung. Den Schaden an der derzeit nicht nutzbaren Wohnung sowie zwei weiteren sekundärgeschädigten Räumlichkeiten schätzen die Beamten auf 100.000 Euro. /now, has

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Hannover

Mirco Nowak

Telefon: 0511 109-1044

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell