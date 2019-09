Polizeidirektion Hannover

POL-H: Trio attackiert 23-Jährige am Bahnhof in Wunstorf - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Nachdem drei bislang unbekannte Täter eine junge Frau am Sonntagmorgen, 22.09.2019, am Bahnhof Wunstorf angegriffen und dabei leicht verletzt haben, ermittelt die Kripo Hannover wegen sexueller Nötigung und sucht dringend Zeugen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge war die 23-Jährige um 02:07 Uhr am Hauptbahnhof Hannover in die S-Bahn (S2) in Richtung Nienburg gestiegen. Während der Fahrt setzte sich das Trio neben sie und sprach sie an. Im weiteren Verlauf verließ die Frau um 02:46 Uhr die S-Bahn in Wunstorf und ging durch die Fußgängerunterführung zum ZOB. Kurz vor Ende der Unterführung griff sie das Trio an. Zwei der Männer hielten die 23-Jährige fest und der dritte berührte sie unsittlich. Wenig später konnte sie sich aus dem Griff lösen und flüchten. Bei dem Vorfall wurde die Frau leicht verletzt.

Zu den drei Männern liegt aktuell folgende Personenbeschreibung vor: Sie sind etwa 1,65 Meter groß und circa 25 Jahre alt. Einer ist offenbar von asiatischer Herkunft und hat schwarze, an den Seiten kurze Haare. Seine beiden Komplizen sind vermutlich von südländischer Herkunft, wobei einer eine Umhängetasche bei sich hatte und der andere eine zerrissene Jeans sowie einen dunklen Pullover trug. Zusätzlich ist zu dem Letztgenannten bekannt, dass er schwarze, an den Seiten kurze und oben lange, nach hinten frisierte Haare hat.

Zeugen, die den Vorfall am Bahnhof in Wunstorf beobachtet bzw. die besagten Personen in der S-Bahn gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0511 109-5555 beim Kriminaldauerdienst Hannover zu melden. /now, ahm

