Polizeidirektion Hannover

POL-H: Springe: Geräteschuppen und Holzstapel durch Feuer in Mitleidenschaft gezogen

Hannover (ots)

In einer Gartenparzelle einer Kolonie an der Medefelder Straße Bennigsen) sind am Samstagabend (21.09.2019), um kurz nach 22:00 Uhr, ein Geräteschuppen sowie zwei Holzstapel durch ein Feuer stark beschädigt bzw. zerstört worden.

Ein Zeuge war auf das Feuer in der Kleingartenkolonie aufmerksam geworden und alarmierte die Rettungskräfte. Die Feuerwehr löschte die Flammen, durch die ein blecherner Geräteschuppen zerstört und zwei Holzstapel in Mitleidenschaft gezogen wurden. Eine angrenzende Hecke zum Nachbargarten wurde ebenfalls beschädigt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur bislang ungeklärten Brandursache aufgenommen und wird der Geschehensort in den nächsten Tagen untersuchen. / schie

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Hannover

Thorsten Schiewe

Telefon: 0511 -109 -1041

Fax: 0511 -109 -1040

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell