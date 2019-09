Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nordstadt: Nicht angezeigte Versammlung - Teilnehmer stören Infoveranstaltung einer Immobilienfirma

Hannover (ots)

Etwa 100 Personen haben am Samstagmittag (21.09.2019), gegen 12:00 Uhr, eine Informationsveranstaltung einer Immobilienfirma am Herrenhäuser Kirchweg gestört. Die Polizei hat Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz, Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung eingeleitet.

Zirka 100 Personen hatten sich Samstagmittag an einem Info-Container der Immobilienfirma am Herrenhäuser Kirchweg versammelt, offenbar um zum Thema Gentrifizierung zu demonstrieren.

Eine Versammlungsanzeige war im Vorfeld bei der Versammlungsbehörde nicht eingegangen.

Derzeitigen Ermittlungen zufolge verschafften sich einige der Versammlungsteilnehmer dabei widerrechtlich Zutritt zu dem Info-Container der Immobilienfirma und verhielten sich aggressiv gegenüber den dort anwesenden Mitarbeitern.

Hierbei kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Mobiltelefon.

Nach dem Halten einer Rede und dem Verteilen von Infoblättern verließen die Versammlungsteilnehmer die Örtlichkeit in Richtung der Nordstadt.

Im Rahmen der folgenden polizeilichen Überprüfungen trafen Einsatzkräfte an der Rehbockstraße mehrere Personen an, die im Verdacht stehen, an der Versammlung beteiligt gewesen zu sein.

Bei elf dieser Personen wurden die Personalien festgestellt und erkennungsdienstliche Maßnahmen durchgeführt. Zwei von ihnen wurden zu diesem Zweck in eine Polizeidienststelle transportiert.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen kam es teilweise zu Solidarisierungen von zuvor Unbeteiligten und zu Rangeleien mit den Polizisten. Eine 34-Jährige störte die polizeilichen Maßnahmen so massiv, dass sie aus diesem Grund zu Boden gebracht und fixiert werden musste. Sie wurde vorübergehend in Gewahrsam genommen.

Weil die Versammlung am Herrenhäuser Kirchweg nicht angezeigt war, leitete die Polizei ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz ein.

Zudem wurden Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch gefertigt. Unmittelbar nach den Einsatzmaßnahmen stellten die Beamten zudem Lackkratzer auf der Motorhaube eines Einsatzwagens fest.

Auch dazu wurde ein Verfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an. / schie

