Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Tatverdächtiger stellt sich nach Einbruchsversuch

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 37 Jahre alter Mann hat sich in der Nacht auf Montag (09.09.2019) bei der Polizei gestellt, nachdem er offenbar zuvor versucht hatte, das Schaufenster einer Goldhandlung einzuschlagen. Der 37-Jährige kam gegen 04.00 Uhr zum Polizeirevier in der Theodor-Heuss-Straße. Er gab an, dass er sich stellen wolle. Nach eigenen Angaben hatte der Tatverdächtige gegen 01.00 Uhr versucht, die Schaufensterscheibe einer Goldhandlung an der Kronprinzstraße mit einem Betonklotz einzuschlagen. Die Scheibe wurde dadurch zwar beschädigt, hielt jedoch stand. Der Tatverdächtige flüchtete zunächst, stellte sich dann jedoch. Der rumänische Staatsangehörige wird am Montag (09.09.2019) mit Antrag der Staatsanwaltschaft auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt.

