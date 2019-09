Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Offenbar unter Alkoholeinfluss unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Ein 46 Jahre alter Mercedesfahrer ist am Sonntagnachmittag (08.09.2019) offenbar unter Alkoholeinfluss in der Cannstatter Straße unterwegs gewesen und hat dabei möglicherweise andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Der 46-Jährige fuhr gegen 15.00 Uhr mit seiner schwarzen Mercedes E-Klasse in der Cannstatter Straße Richtung Bad Cannstatt. Eine Zeugin beobachtete, wie er offensichtlich in Schlangenlinien fuhr und während der Fahrt aus einer Bierflasche trank. Nach ihren Angaben mussten mehrere andere Fahrzeuge bremsen, um eine Kollision mit dem Mercedes zu verhindern. Zwischenzeitlich alarmierte Polizeibeamte stoppten den Mercedes in der Benzstraße. Ein Atemalkoholtest bestätigte die Alkoholisierung des 46-Jährigen. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen, die Beamten beschlagnahmten Führerschein und Fahrzeugschlüssel. Zeugen und Verkehrsteilnehmer, die von dem Tatverdächtigen gefährdet oder geschädigt wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier 2 Wolframstraße unter der Rufnummer +4971189903200 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell