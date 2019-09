POL-HN: PM des PP Heilbronn vom 08.09.2019, Stand 11.10 Uhr

Polizeipräsidium Heilbronn

Stadt- und Landkreis Heilbronn Heilbronn: Polizeibeamter bei Einsatz verletzt Beamte des Polizeireviers Heilbronn wurden am Samstag um 11.11 Uhr zu einer Streitigkeit in einer Wohnung in der Gartenstraße gerufen. Im Verlauf des Einsatzes wurde der beteiligte 31-Jährige immer ungehaltener und aggressiver. Bei der Gewahrsamnahme trat der Mann nach einem Beamten, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Daneben beleidigte er die eingesetzten Beamten. Der 31-Jährige sieht nun einer Strafanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie zusätzlich eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz entgegen.

Heilbronn-Böckingen: Unfallverursacher geflüchtet - Zeugen gesucht Ein Anwohner der Klingenberger Straße meldete am Sonntag um 05.25 Uhr über Notruf einen Verkehrsunfall, auf den er wegen eines lauten Knalls aufmerksam wurde. Der Fahrer eines PKW war vermutlich mit höherer Geschwindigkeit auf das Heck eines vor Gebäude Nr. 14 geparkten PKW Renault Twingo aufgefahren. Durch den Aufprall wurde der Renault nach vorne gegen einen Baum geschleudert, wodurch vermutlich Totalschaden am PKW entstand. Der Verursacher hielt kurz an, um sich dann jedoch unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Sonnenbrunnen zu entfernen. Aufgrund der vorgefundenen Fahrzeugteile handelt es sich bei dem unfallverusachenden Fahrzeug um einen Audi A1. Das Kennzeichen hat eine Ingolstadter Zulassung, davon bekannt nur IN-BD oder BO ... - die Zahlen sind nicht bekannt. Der Schaden am Renault Twingo wird mit ca. 2 000 Euro angegeben. Zeugen des Unfallhergangs, der Unfallverursacher selbst oder Personen, die zum Unfallfahrzeug oder dessen Fahrer Angaben machen können werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böckingen unter Telefon 07131 204060 in Verbindung zu setzen.

Neckar-Odenwald-Kreis Aglasterhausen: Polizeibeamte beleidigt Bei dem Einsatz zur Schlichtung einer Streitigkeit bei der "Hausemer Kerwe" kam es am Sonn-tag in der Hauptstraße um 01.00 Uhr zu Beleidigungen gegenüber zweier eingesetzter Mosba-cher Polizeibeamter. Ein alkoholisierter 22-Jähriger zeigte sich zusehends ungehaltener und beleidigte die Beamten mit verschiedenen Schimpfworten.

Rosenberg: Frontalzusammenstoß zweier PKW Noch unklar ist die Ursache eines Verkehrsunfalls am Sonntag um 09.19 Uhr auf der L 518 zwischen Rosenberg und der Einmündung der L 1095. Ein 24-Jähriger fuhr mit seinem PKW Smart von der L 1095 kommend in Richtung Rosenberg. Dabei kam er in einer Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem ordnungsgemäß entgegen kommenden PKW BMW. Im BMW Kombi wurde die 40-jährige Fahrerin verletzt, die beiden 42 Jahre und 13 Jahre alten Mitfahrer blieben unverletzt. Der 24-jährige Smart-Fahrer wurde ebenfalls verletzt und wie die 40-Jährige ins Krankenhaus eingeliefert. Der Schaden am PKW Smart beträgt ca. 6 000 Euro, der am PKW BMW ca. 15 000 Euro. Die L 518 war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

Main-Tauber-Kreis Bad Mergentheim: Skateboardfahrer bei Verkehrsunfall verletzt Schwer verletzt wurde ein Skateboardfahrer bei einem Verkehrsunfall am Samstag um 19.03 Uhr im Einmündungsbereich der von-Wenkheim-Straße/von-Salza-Straße. Der 23-Jährige fuhr mit seinem Fortbewegungsmittel und kollidierte an der Einmündung mit dem von rechts heranfahrenden bevorrechtigten PKW VW eines 58-Jährigen. Der 23-Jährige wurde auf die Fahrbahn geschleudert und schwer verletzt. Nach seiner Erstversorgung wurde er durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Am PKW entstand ein Sachschaden von ca. 3 000 Euro.

Bad Mergentheim: Polizeibeamte beleidigt Im Zusammenhang mit der Kontrolle einer Gruppe von alkoholisierten Personen am Samstag um 06.09 Uhr in der Poststraße sprach die eingesetzte Streife des Bad Mergentheimer Reviers einzelne Platzverweise aus. Da ein 22-Jähriger der Aufforderung nicht nachkam, wurde er schließlich in Gewahrsam genommen. Dabei trat er gegen die Beamten und beleidigte diese mehrfach. Zwei Beamte wurden bei dem Einsatz leicht verletzt.

