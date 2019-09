Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 26-Jähriger offenbar betrunken auf E-Scooter unterwegs

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte der Verkehrspolizei haben am frühen Samstagmorgen (08.09.2019) einen 26 Jahre alten Fahrer eines E-Scooters kontrolliert, der im Verdacht steht, betrunken unterwegs gewesen zu sein. Die Beamten kontrollierten den 26-Jährigen mit seinem Gefährt gegen 03.30 Uhr auf der Heilbronner Straße in Richtung Wolframstraße. Im Laufe der Kontrolle nahmen die Polizeibeamten deutlich Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers wahr. Ein noch vor Ort durchgeführter Alkoholtest bestätigte den ersten Verdacht. Der 26-Jährige musste sich in einem Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Im Anschluss daran setzte er seinen Nachhauseweg ohne E-Scooter fort. Die Beamten leiteten gegen den Tatverdächtigen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr ein.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell