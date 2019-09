Polizeidirektion Hannover

POL-H: Landesstraße (L) 402: Eine Schwerverletzte nach Baumunfall

Hannover (ots)

Eine 61-Jährige ist mit ihrem Renault Modus am gestrigen Montag, 23.09.2019, gegen 16:00 Uhr, von der L 402 bei Bennigsen (Stadt Springe) abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Sie ist mit schweren Verletzungen in eine Klinik gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die Springerin mit ihrem Fahrzeug auf der L 402, von Bennigsen kommend, in Richtung Hüpede (Stadt Pattensen) unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr sie in einer Rechtskurve geradeaus weiter und prallte mit ihrem Renault frontal gegen einen Baum. Alarmierte Rettungskräfte versorgten die Schwerverletzte und brachten sie mit einem Rettungswagen in eine Klinik.

Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die L 402 zwischen Bennigsen und Hüpede voll gesperrt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 3.000 Euro. /has, now

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Hannover

Pressestelle

Philipp Hasse

Telefon: 0511 109-1042

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell