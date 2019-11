Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versuchter Einbruchsdiebstahl - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Banteln ( fri ) : Zwischen dem 06.11.19 , 20 Uhr und dem 07.11.19 , 07:15 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln der Hauseingangstür in ein Einfamilienhaus in der Bantelner Kampstraße einzudringen. Der / die Täter scheiterten an der sehr robusten Haustür und gelangten nicht in das Objekt. An der Tür entsteht ein Sachschaden in Höhe von ca. 100EUR .

Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat in Elze , tel. 05068/93030 in Verbindung zu setzen.

