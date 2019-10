Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geldbörse leer geräumt

Deilinghofen (ots)

Hemer Lkw aufgebrochen Am 02.10., in der Zeit von 11:30 Uhr und 17:10 Uhr, wurde ein An der Iserkuhle geparkter polnischer Lkw aufgebrochen. Dem Lkw Fahrer wurde aus seiner im Fahrzeug liegenden Geldbörse das Bargeld entwendet. Hinweise zu verdächtigen Personen im Bereich an der Iserkuhle nimmt die Polizei in Hemer entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell