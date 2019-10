Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Randalierer auf Wanderweg

33014 Bad Driburg (ots)

Auf dem um den Bad Driburger Ortsteil Reelsen führenden Rundwanderweg "Johannes-Gelhaus-Weg" haben Unbekannte zahlreiche Sachbeschädigungen begangen. Auf dem Wanderabschnitt im Bereich der Ahlhauser Straße wurde ein Trittbrett einer Brücke zerstört. Ein Baum in unmittelbarer Nähe wurde an der Rinde beschädigt und eine Sitzbank in den Bach "Aa" geworfen. Hierbei wurde die Bank beschädigt und ein Wanderbuch ging verloren. Weiter wurde im Bereich des Rastplatzes "Söthen-Kreuz" eine Sitzbank durch große Gewalteinwirkung total zerstört. Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Sachbeschädigungen in der Nacht zum 28.09.2019 verübt wurden. Da die Täter bislang noch nicht bekannt sind, bittet die Polizei in Bad Driburg, Tel. 05253-98700, um Hinweise./he

