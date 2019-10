Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbrecher in Restaurant

34414 Warburg (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Montag, 30.09.2019, in ein Hotel-/ Restaurantbetrieb in der Straße Zum Kurgarten in Germete eingebrochen. Die Tat geschah nach bisherigen Erkenntnissen zwischen 00:00 Uhr und 06:00 Uhr. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden. Hinweise bitte an die Polizei in Warburg (Tel. 05641-78800)./he

