POL-HX: Einbruch in Gymnasium

Am vergangenen Wochenende (27. bis 30.09.2019) sind bislang unbekannte Täter in das König-Wilhelm-Gymnasium in der Straße Im Flor eingebrochen. Der oder die Täter durchsuchten nach dem Eindringen mehrere Räume nach Diebesgut, brachen Schränke auf und entwendeten diverse elektronische Kleingeräte (Beamer, Laptop, Lautsprecher). Die Polizei in Höxter, 05271-9620, nimmt Hinweise von Zeugen entgegen./he

