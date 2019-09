Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbruch in Einfamilienhaus

33034 Brakel (ots)

Zwischen Freitag, 27.09.2019, 19:00 Uhr, bis Sonntag, 29.09.2019, 19:30 Uhr, ist in ein Haus in der Dorfstraße in Brakel-Erkeln eingebrochen worden. Der oder die Täter brachen in das Haus ein, durchsuchten mehrere Räume nach Diebesgut und entwendeten diverses Bargeld und Schmuck aus der Wohnung. Wer zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe festgestellt hat, wird gebeten sich mit der Polizei in Höxter, Tel. 05271-9620, in Verbindung zu setzen./he.

