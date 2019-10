Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfall an der Tonenburg

Höxter (ots)

Zu einem Unfall mit erheblichem Sachschaden kam es am Dienstag, 1. Oktober, auf der B 64 bei Höxter-Albaxen in Höhe Tonenburg. Gegen 15:40 Uhr wollte eine 18-Jährige Frau aus dem Landkreis Hameln-Pyrmont mit ihrem Skoda aus Fahrtrichtung Holzminden kommend an der Ampelkreuzung nach links zur Tonenburg abbiegen. Gleichzeitig näherte sich aus Fahrtrichtung Höxter eine 75-jährige Frau aus Höxter in einem VW Polo. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Der genaue Unfallhergang muss noch geklärt werden. Beide Fahrerinnen konnten ihre Autos selbstständig verlassen, wurden aufgrund ihrer Verletzungen jedoch vorsorglich mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Während der Bergung und Unfallaufnahme leitete die Polizei den Verkehr an der Unfallstelle vorbei. /nig

