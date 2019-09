Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Wasser-Fontaine in BASF-Siedlung

Maxdorf (ots)

Zu einem besonderen Schauspiel kam es am Montag, den 16.09.2019 gegen 13:18 Uhr, in der Carl-Bosch-Straße in Maxdorf. Ein Bauarbeiter versuchte einen Hydranten abzubauen, ohne zuvor die Leitung zu schließen. Hierdurch entstand eine ca. 10 Meter hohe Wasser-Fontaine. Aufgrund des starken Wasserdruckes konnte der Arbeiter die Leitung nicht mehr selbst schließen. Durch die verständigte Feuerwehr wurde die Leitung abgedreht ein Sachschaden entstand nicht. Während der Arbeiten musste die Carl-Bosch-Straße kurzfristig gesperrt werden. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es hierdurch nicht.

