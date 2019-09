Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Baustellendiebstähle Nachtweide Speyer (26+33/1609)

Speyer (ots)

13.09 - 16.09.2019

Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum 13. - 16.09.2019 auf zwei Baustellen in der Straße Nachtweide Speyer an zwei Baukränen Starkstromkabel, indem sie diese von den Kränen abtrennten. Auf einer der Baustellen wurde zusätzlich ein Baucontainer aufgebrochen und darin befindliche Kabeltrommeln entwendet. Die genaue Schadenshöhe konnte bei der Tatortaufnahme noch nicht beziffert werden. Zeugenhinweise hinsichtlich verdächtiger Personen oder Wahrnehmungen in dem benannten Zeitraum nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell