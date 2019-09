Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Suche nach Eigentümer eines Herrentrekkingfahrrads Honda "Eddy Merckx" (23/1309)

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Speyer (ots)

13.09.2019 12:40 Uhr

Am 13.09.2019 wurde in Speyer-Nord eine Personenkontrolle durchgeführt. Dabei führte eine der kontrollierten Personen ein Herrentrekkingfahrrad Honda "Eddy Merckx" mit, für welches er keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte. Da die Eigentumsverhältnisse an dem Fahrrad ungeklärt blieben und dieses gemäß polizeilichen Recherchen in der Ausführung "Eddy Merckx" in den Honda-Werken lediglich in limitierter Auflage unter 1000 Stück hergestellt wurde, erfolgte seine Sicherstellung. Die Polizei Speyer sucht nun nach Personen, welche ein solches Fahrrad vermissen. Diese können sich mit der Polizei (Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell