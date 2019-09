Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Neuhofen) Schadensträchtiger Einbruch in Lotto-Geschäft

Neuhofen (ots)

In der Nacht zu Dienstag gegen 02:00 Uhr sind mindestens drei bislang unbekannte Täter in ein Lotto-Geschäft in der Jahnstraße eingebrochen. Eine Anwohnerin ist durch ein klirrendes Geräusch auf die Tat aufmerksam geworden. Als sie aus dem Fenster schaute, sah sie einen unbeleuchteten Pkw, der in Richtung B 9 davonfuhr. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach dem flüchtigen Fahrzeug führten leider nicht zum Erfolg. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen haben die Täter Zigarettenstangen im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Zeugen, die weitere Angaben zur Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

