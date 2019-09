Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Gestohlenes Fahrrad durch Geschädigten wieder entdeckt (22/1509)

Speyer (ots)

15.09.2019 16:48 Uhr

Ein 43jähriger Speyerer meldete sich am Sonntagnachmittag telefonisch bei der Polizei Speyer und gab an, dass er gerade einen Jungen in der Georg-Kirschensteiner-Straße festhalte. Dieser habe sein Fahrrad benutzt, welches dem Anrufer am Vortag entwendet worden sei. Vor Ort konnte der Geschädigte durch einen Schlüssel, welcher zu dem am Fahrrad angebrachten Schloss passte, nachweisen, dass es sich tatsächlich um sein Fahrrad handelt. Es wurde daher wieder an ihn ausgehändigt. Der 13jährige Junge gab an, dass er das Fahrrad unverschlossen am Woogbach aufgefunden und lediglich benutzt habe. Er wurde durch die Polizei an seine Eltern überstellt.

